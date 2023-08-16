Глоба назвала первого везунчика августа: этот знак будут обожать и боготворить

Астролог Тамара Глоба назвала первого везунчика августа, это Овен. Им предстоит пережить в конце месяца прекрасное время, когда дела будут спориться, задачи решаться сами собой.

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Окружающие будут оценивать таланты и достижения представителей знака по достоинству. От этого Овны получат не только моральный, но и материальный отклик, что сильно порадует их.

Благоприятно в эти дни Овнам отправляться на свидания, дружеские посиделки, а начавшиеся в этот временной период любовные отношения будут иметь прекрасную перспективу.

Источник: rsute.ru.