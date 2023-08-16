Какой знак станет лучшим лидером на работе: Володина — вы победите, деньги польются рекой

Тельцы совершат переворот в своей карьере. Астролог Василиса Володина рассказала, что сейчас они полны неудержимой энергии, которую дарит им Вселенная, — и этим нужно воспользоваться обязательно.

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В карьерной гонке Тельцы будут значительно лидировать из-за своего таланта, тщательно все планировать и действовать согласно выработанной стратегии.