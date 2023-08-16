Как изменится судьба Овнов, Тельцов и Близнецов после Дня черной Луны: новая жизнь с нуля

16 августа — День черной Луны. Она поднимет на поверхность все скрытое, это время можно использовать для вдохновения, жизнь некоторых знаков кардинально изменится, если они кое-что проработают в себе.

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Овны могут отлично визуализировать свои планы на жизнь и тогда добьются исполнения важного желания.

Тельцы должны рискнуть и выйти из зоны комфорта. Тогда они смогут сделать правильный выбор и найти новые горизонты.

Близнецы увидят новых людей, важные знакомства, проработают взаимоотношения. Это позитивно скажется на их судьбе, обернется благостью.

Источник: rsute.ru.