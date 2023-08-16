С какими тремя знаками зодиака лучше не стоить создавать семью: все равно будут слезы, измены и боль

Многие из нас, влюбляясь, хотят прожить с человеком до конца своих дней. Какие-то особенности характера в эти моменты мало волнуют — голову кружит любовь, глаза на все закрываются.

Однако древние уже давно определили знаки зодиака, которые просто не созданы для семейной жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Овны не любят компромиссы и признают только личное доминирование. Они не знают слова «нет» и убеждены, что существует только одно правильное мнение — их. С таким человеком сложно построить семью.

Близнецы быстро устают от быта. Рано или поздно их потянет в горы, в море или в пустыню. Куда-то подальше от кастрюль и бытовухи.

Стрельцы очень свободолюбивы и слишком жаждут приключений. В моменты влюбленности они могут временно стать прилежными хозяйками и заботливыми мужьями, однако внутренняя страсть рано или поздно возьмет верх над разумом.

Однажды вы вытащите его из постели любовницы (любовника) или увидите, как он уезжает на мотоцикле в поисках приключений.

Источник: rsute.ru.