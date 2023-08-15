Какая участь в старости уготована Овнам, Тельцам и Близнецам: жизнь на склоне лет по знаку зодиака

То, какой будет старость, зависит от многих параметров. Но не последнее место в этом списке занимает знак зодиака.
То, под какой звездой родился человек, тоже может играть важное значение и оказывать влияние на участь в старости.
Овны до последнего не будут сдавать позиций. Активность — их второе имя. Зарядка, прогулки, лыжи — вот чем будут наполнять свои дни в старости Овны.
Тельцы к старости накопят себе определенное количество денег и не будут их тратить. Если же Тельцы вдруг потеряют накопленное, то впадут в депрессию.
Близнецы в старости найдут себе компанию по интересам и будут проводить все время с ней. Поездки, увлекательные занятия — вот чем заполнят свои дни на пенсии Близнецы.
По материалам gurni.ru