Какая участь в старости уготована Овнам, Тельцам и Близнецам: жизнь на склоне лет по знаку зодиака

То, какой будет старость, зависит от многих параметров. Но не последнее место в этом списке занимает знак зодиака.

То, под какой звездой родился человек, тоже может играть важное значение и оказывать влияние на участь в старости.

Овны до последнего не будут сдавать позиций. Активность — их второе имя. Зарядка, прогулки, лыжи — вот чем будут наполнять свои дни в старости Овны.

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