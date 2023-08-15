В объятиях ангела: Тамара Глоба указала на знаки зодиака с разворотом судьбы в сторону счастья, удачи и любви

Известный астролог Тамара Глоба, рассказала, каких событий в жизни стоит ждать представителям разных знаков зодиака.
Судя по всему, счастливчиками середины августа станут рожденные под знаками Рака, Девы и Водолея. Они почувствуют себя в объятиях ангела, их жизнь даст разворот в позитивную сторону добра, удачи и счастья.
В чем конкретно повезет?
Ракам обещана удача в финансовых и родственных делах, поездках с родными и хорошими знакомыми.
Деву ждут удача на отдыхе и в занятиях здоровьем. Водолеи добьются удачи при поддержке родных и хороших знакомых.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»