В объятиях ангела: Тамара Глоба указала на знаки зодиака с разворотом судьбы в сторону счастья, удачи и любви

Известный астролог Тамара Глоба, рассказала, каких событий в жизни стоит ждать представителям разных знаков зодиака.

Судя по всему, счастливчиками середины августа станут рожденные под знаками Рака, Девы и Водолея. Они почувствуют себя в объятиях ангела, их жизнь даст разворот в позитивную сторону добра, удачи и счастья.

В чем конкретно повезет?

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