В объятиях ангела: Тамара Глоба указала на знаки зодиака с разворотом судьбы в сторону счастья, удачи и любви

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба спрогнозировала события середины августа.

Известный астролог Тамара Глоба, рассказала, каких событий в жизни стоит ждать представителям разных знаков зодиака.

Судя по всему, счастливчиками середины августа станут рожденные под знаками Рака, Девы и Водолея. Они почувствуют себя в объятиях ангела, их жизнь даст разворот в позитивную сторону добра, удачи и счастья.

В чем конкретно повезет?

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Ракам обещана удача в финансовых и родственных делах, поездках с родными и хорошими знакомыми.

Деву ждут удача на отдыхе и в занятиях здоровьем. Водолеи добьются удачи при поддержке родных и хороших знакомых.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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