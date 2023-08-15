Ангел не отпустит вашу руку: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которым крупно повезет в середине августа

Овнам звезды обещают удачу в творчестве и интеллектуальной деятельности.

Близнецам удача будет сопутствовать во всем, что касается личных дел, связанных с творчеством, знакомствами, отдыхом.

Львы найдут точку опоры и придут к согласию с любимыми и друзьями издалека. Удача обещана в любви и личных делах.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»