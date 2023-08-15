Ангел не отпустит вашу руку: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которым крупно повезет в середине августа

Известный астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются практически в девяноста процентах случаев, рассказала чего ждать представителям разных знаков зодиака в середине августа.
Для некоторых эти дни станут по-настоящему удачными и счастливыми. Будет казаться, словно ангел взял вас за руку и не отпускает.
Овнам звезды обещают удачу в творчестве и интеллектуальной деятельности.
Близнецам удача будет сопутствовать во всем, что касается личных дел, связанных с творчеством, знакомствами, отдыхом.
Львы найдут точку опоры и придут к согласию с любимыми и друзьями издалека. Удача обещана в любви и личных делах.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»