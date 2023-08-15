Какой знак привезет из поездки то, что не ожидал: Глоба — сюрприз так сюрприз

Людей, которые родились под знаком Рыб может удивить поездка, которую они запланировали. Об этом поведала астролог Тамара Глоба.
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Поездка способна оказаться совсем не такой как планировалась: слишком длинной и неожиданной. Однако из дальней дороги Раки привезут домой нечто интересное.
Глобальное событие для их жизни произойдет в пути. Не исключено, что Рыбы встретят очень важных для их будущего личностей.
В настоящий момент Рыбам благоприятно общение и взаимодействие с разными людьми для поиска единомышленников, а также проявления творческой инициативы.
Источник: rsute.ru.