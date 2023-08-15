Что ждет Овнов, Тельцов и Близнецов в новолуние во Льве: удовольствие и радость от жизни

16 августа нас ожидает новолуние во Льве, что акцентирует энергию, связанную с самовыражением и самоутверждением. Многие смогут проявить свои таланты в полной мере, если четко и правильно визуализируют цель.

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Овны в этот день могут загадать желание развить свой творческий потенциал, и это обязательно сбудется. Они сумеют получить удовольствие от жизни в полной мере.

Тельцы при правильно постановке цели сумеют создать гармоничную и любящую семью, а также обеспечат комфорт и уют в своем доме.

Близнецы сумеют выстроить правильную коммуникацию, научатся хорошо выражать свои мысли.

Источник: astromeridian.ru