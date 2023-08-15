Море богатства: какой знак зодиака станет самым счастливым на ближайшие 10 лет - Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что у Тельцов в ближайшие 10 лет будут настолько счастливые времена, что им удастся воплотить в жизнь свои самые заветные мечты.

«Наступает время Тельцов. Удача и деньги будут легко идти в руки, причем еще 10 лет. Этим людям будут помогать авторитетные люди, которые будут всегда стоять за спиной», - заявила она.

Володина подчеркнула, что семья будет их поддерживать. Главное, быть такими же дружелюбными и дальше.

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