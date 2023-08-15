Три знака зодиака, которые разводятся чаще других: им непросто и с ними непросто

Астрологи давно рекомендуют людям выбирать себе пару для создания семьи, исходя из знака зодиака и совместимости. Однако, есть представители созвездий, которые независимо от партнера будут стремиться к разводу. И так каждый раз.

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Таких знаков зодиака, которые разводятся чаще других, три. Это Овен, Телец и Стрелец.

Овны как мужчины, так и женщины, в семейных отношениях любят доминировать. Все должно быть как, как сказали они, и последнее слово остается за ними. И если их половинка не соглашается на такое положение вещей, то Овнов не остановить.

Тельцы очень семейные люди, но и их тоже относят к тем знакам зодиака, которые разводятся чаще всех.

Со Стрельцами ужиться непросто, это самые свободолюбивые люди, для них вступление в брак подобно лишению свободы. И чуть что – разводятся с легкостью.

По материалам сайта Pensnews