Василиса Володина сделала предупреждение: 15 августа - обострение перед Новолунием

«Для смелых и свободных — время эпатировать и обновляться. Для большинства же из нас это повод в очередной раз возобладать над эмоциями и желанием убежать из неприятного настоящего в сказочное будущее.

Помните, что острые порывы порвать отношения, резко бросить работу, совершить покупку, вложиться в рисковые авантюры — это тот самый тренинг на силу разума и здравого смысла», - предупредила астролог.