Василиса Володина сделала предупреждение: 15 августа - обострение перед Новолунием

В середине недели на небе появится новая Луна. В этот раз она зарождается в созвездии Льва в среду, 16 августа, и день накануне будет проверять на прочность каждого человека. Об этом предупредила Василиса Володина, известный астролог и телеведущая.
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15 августа обернется непредсказуемостью, неожиданностями. Это период настоящих испытания для нашего ума, эмоций, кошелька.
«Для смелых и свободных — время эпатировать и обновляться. Для большинства же из нас это повод в очередной раз возобладать над эмоциями и желанием убежать из неприятного настоящего в сказочное будущее.
Помните, что острые порывы порвать отношения, резко бросить работу, совершить покупку, вложиться в рисковые авантюры — это тот самый тренинг на силу разума и здравого смысла», - предупредила астролог.