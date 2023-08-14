Долг Тельцов, Близнецов, Скорпионов и Львов перед судьбой — важнейшее предназначение

У каждого знака зодиака свой долг перед судьбой. Каждый несет свою миссию, обладая определенными качествами натуры и характера, которые либо помогают, либо вредят.

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Тельцы должны создавать для себя и других добрую иллюзию. Этот знак зодиака верит в чудеса, и они до последнего вздоха преданы своим принципам. Только благодаря этому их жизнь становится «сказкой». Тельцы — романтики по натуре. И они нужны этому миру, чтобы показать остальным, как чувства могут править разумом. Будь то любовь или мимолетное увлечение — этот знак зодиака готов на сумасшедшие поступки.

Близнецы очень трудолюбивы по своей натуре. Им подвластны колоссальные нагрузки, с которыми мало кто может справиться. Их работоспособность дает им право двигаться вперед. Их долг — самореализовываться. Творческий склад ума не дает им сидеть на месте. Этому знаку важно быть нужным и полезным.