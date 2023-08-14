Долг Тельцов, Близнецов, Скорпионов и Львов перед судьбой — важнейшее предназначение

У каждого знака зодиака свой долг перед судьбой. Каждый несет свою миссию, обладая определенными качествами натуры и характера, которые либо помогают, либо вредят.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Тельцы должны создавать для себя и других добрую иллюзию. Этот знак зодиака верит в чудеса, и они до последнего вздоха преданы своим принципам. Только благодаря этому их жизнь становится «сказкой». Тельцы — романтики по натуре. И они нужны этому миру, чтобы показать остальным, как чувства могут править разумом. Будь то любовь или мимолетное увлечение — этот знак зодиака готов на сумасшедшие поступки.
Близнецы очень трудолюбивы по своей натуре. Им подвластны колоссальные нагрузки, с которыми мало кто может справиться. Их работоспособность дает им право двигаться вперед. Их долг — самореализовываться. Творческий склад ума не дает им сидеть на месте. Этому знаку важно быть нужным и полезным.
Скорпионы не терпят одиночества. Им легче и проще существовать в паре. Этому знаку жизненно необходима любовь и семья. Они всегда сделают выбор в пользу домашнего очага, оставив и деньги, и карьеру.
«А сколько для этого потребуется сил — не имеет значения», — добавил провидец.
Львы — добытчики по своей натуре. Причем материальное благо не носит для них первостепенный характер. Им важно двигаться по карьерной лестнице. На это толкает их чувство ответственности. Львы не привыкли отказывать себе и близким даже в самом малом.