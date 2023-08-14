Решающая миссия для Дев, Козерогов, Водолеев и Рыб — коридор удачи до 28 августа: успеть все

Астролог Людмила Митрохина назвала знаки зодиака, которые станут баловнями судьбы. У каждого из них есть особая миссия, выполнение которой, сделает их счастливыми. Но есть важное условие — коридор везения для них открыт до 28 августа.

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Для тех, кто родился под знаком Дева, лето прошло неоднозначно. Было много всего, чем они могли бы гордиться. При этом Вселенная заставила их потратить лишком много сил и нервов.

В период с 14 по 28 августа Девы наконец-то освободятся от груза проблем. Они получат шанс исполнить абсолютно любое свое желание, связанное и с карьерой, и с финансами.

Кто-то из старых знакомых напомнит им о себе признанием в любви. Может это повод начать все сначала — кто знает.

Настоящие трудяги среди знаков зодиака — Козероги, ощутят поддержку Вселенной. Они воплотят в жизнь все своим сокровенные мечты. Для этого им нужно переступить через свою гордость и попросить поддержки у высших сил.