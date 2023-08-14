Решающая миссия для Дев, Козерогов, Водолеев и Рыб — коридор удачи до 28 августа: успеть все

Астролог Людмила Митрохина назвала знаки зодиака, которые станут баловнями судьбы. У каждого из них есть особая миссия, выполнение которой, сделает их счастливыми. Но есть важное условие — коридор везения для них открыт до 28 августа.
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Для тех, кто родился под знаком Дева, лето прошло неоднозначно. Было много всего, чем они могли бы гордиться. При этом Вселенная заставила их потратить лишком много сил и нервов.
В период с 14 по 28 августа Девы наконец-то освободятся от груза проблем. Они получат шанс исполнить абсолютно любое свое желание, связанное и с карьерой, и с финансами.
Кто-то из старых знакомых напомнит им о себе признанием в любви. Может это повод начать все сначала — кто знает.
Настоящие трудяги среди знаков зодиака — Козероги, ощутят поддержку Вселенной. Они воплотят в жизнь все своим сокровенные мечты. Для этого им нужно переступить через свою гордость и попросить поддержки у высших сил.
Водолеи давно переживают потери и лишения. Но черная полоса для них закончилась. Вселенная обратит на этот знак внимание, осуществив их мечты. Можно просить у звезд поддержку в финансовом плане.
Рыбы больше не будут скучать в одиночестве. Исполнятся все их желания, связанные с личными отношениями и второй половинкой.
«Вы избавитесь от негатива в отношениях, найдете партнера. Вам не хватает общения. Вы встретите много интересных людей, кто-то станет два вас другом и опорой, а кто-то поможет финансово или даст несколько ценных советов в сфере карьеры и бизнеса», - добавила астролог.
По материалам 7days