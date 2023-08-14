Богачи осени! Володина назвала знак зодиака, который сорвет денежный куш в ближайшее время

Астролог Василиса Володина уверена, что осенью вести со страшной силой будет Водолеям. По ее мнению, эти люди смогут заработать огромные деньги и приобрести то, о чем так долго мечтали. Недвижимость, например.

«Фортуна будет на стороне Водолеев до конца года. Планируйте, будьте смелее и все получится», - заявила она.

В личной жизни Водолеев тоже все наладится. Володина считает, что представители созвездия будут настолько восхищены происходящим, что перестанут стрессовать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».