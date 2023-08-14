Только один знак так осчастливит новолуние: поток изобилия и безграничный восторг

С 14 по 20 августа наступает новолуние во Льве, оно активизирует мощный портал для Овнов, которые смогут начать новую счастливую жизнь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Для Овнов это новолуние во Льве станет временем глубокого размышления и сосредоточенности.

Представителям зодиакальной системы удастся многое понять в самих себе, разобраться в своих желаниях, что поможет им выстроить четкую цель и жизненную стратегию.

Этот момент станет для Овнов поворотным, он приведет к увеличению потока изобилия в их жизни.

Источник: rsute.ru.