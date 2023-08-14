Судьба сделает крутой разворот: знаки зодиака, жизнь которых заиграет новыми красками уже в августе — Тамара Глоба

Астролог Тамара Глоба, которая известна точностью своих прогнозов, назвала три знака зодиака, представителей которых ждет крутой разворот судьбы.
В их жизни появятся новые люди, новые отношения и откроется дверь в новый мир. Речь идет о рожденных под созвездиями Весов, Скорпиона и Стрельца.
Весам в августе не рекомендуется принимать рискованные предложения. Но жизнь и так заиграет новыми красками. Возможны встречи с друзьями из прошлого.
Одиноким Скорпионам предстоит романтическое знакомство в августе. Могут завязаться и новые отношения с уже проверенным когда-то партнером.
Стрельцам в августе откроется дверь в новый мир, где их ожидают приятные перемены во всех сферах жизни.
По материалам maguri.ru