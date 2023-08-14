Судьба сделает крутой разворот: знаки зодиака, жизнь которых заиграет новыми красками уже в августе — Тамара Глоба

Весам в августе не рекомендуется принимать рискованные предложения. Но жизнь и так заиграет новыми красками. Возможны встречи с друзьями из прошлого.

Одиноким Скорпионам предстоит романтическое знакомство в августе. Могут завязаться и новые отношения с уже проверенным когда-то партнером.

Стрельцам в августе откроется дверь в новый мир, где их ожидают приятные перемены во всех сферах жизни.

По материалам maguri.ru