Судьба сделает крутой разворот: знаки зодиака, жизнь которых заиграет новыми красками уже в августе — Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Кого ожидают позитивные перемены в жизни.

Астролог Тамара Глоба, которая известна точностью своих прогнозов, назвала три знака зодиака, представителей которых ждет крутой разворот судьбы.

В их жизни появятся новые люди, новые отношения и откроется дверь в новый мир. Речь идет о рожденных под созвездиями Весов, Скорпиона и Стрельца.

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Весам в августе не рекомендуется принимать рискованные предложения. Но жизнь и так заиграет новыми красками. Возможны встречи с друзьями из прошлого.

Одиноким Скорпионам предстоит романтическое знакомство в августе. Могут завязаться и новые отношения с уже проверенным когда-то партнером.

Стрельцам в августе откроется дверь в новый мир, где их ожидают приятные перемены во всех сферах жизни.

По материалам maguri.ru

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