Что должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки осенью — условие для их обогащения

Таролог Галина Янко в прогнозе для сайта Teleprogramma.pro поделилась финансовым прогнозом на осень, назвав знаки зодиака, которым стоит проявить особые усилия для того, чтобы достичь материального благополучия.

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Овны ощутят прилив сил, у них появятся новые планы и творческие идеи, которые могут оказаться вполне перспективными. Лучше не откладывать то, что можно сделать уже сейчас. Настал самый подходящий момент. Если даже эти шаги будут спонтанными, они окупят себя. Готовность идти на риск сыграем им на руку.

Звезды советуют Тельцам не бояться идти напролом. Новые возможности принесет им выгоду. Единственное, можно пострадать из-за избытка самоуверенности. Хотя многие представители знака могут рассчитывать на повышение зарплаты. Для этого нужно ли обратиться к начальству, объяснив, почему вы заслуживаете прибавки.