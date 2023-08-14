Представители какого знака нарушат закон и будут иметь дело с людьми в погонах: Володина — сидите тихо

Водолеи могут столкнуться с проблемами, нарушив закон, предупредила астролог Василиса Володина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Поэтому представители зодиакальной системы в ближайшее время должны быть максимально законопослушными, не ввязываться ни в какие авантюры, не вступать в конфликты и ссоры, избегать разборок и вообще любых критических ситуаций.

Часто люди не подозревают, что ходят по лезвию ножа. Нужно устранить любые возможности того, что за вами придут люди в погонах.

Источник: rsute.ru.