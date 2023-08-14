Какому знаку Кажетта Ахмеджанова предсказала поворот судьбы в конце августа: время феерии

Ясновидящая Кажетта Ахмеджанова рассказала, что для Овнов конец августа станет поворотным.
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Это исключительно благоприятный период для представителей данной зодиакальной системы.
Удача будет сопутствовать им как в профессиональных начинаниях, так и в личных отношениях.
Однако Кажетта Ахмеджанова посоветовала Овнам не забывать про осторожность. Успехи не должны туманить сознание, сохраняйте баланс между амбициями и осторожностью.
Источник: rsute.ru.