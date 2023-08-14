Володина предупредила один знак, чтобы он никому не говорил о своих планах: длинный язык все испортит

Астролог Василиса Володина рекомендовала Близнецам никому не говорить о своих планах на будущее.

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Длинный язык и желание поделиться своими жизненными и деловыми моментами сейчас могут больно аукнуться представителям зодиакальной системы.

Вероятно, рядом с вами есть человек, который не очень-то хочет, чтобы ваша жизнь улучшилась, и вы пришли к тому уровню благосостояния, о котором мечтаете. Не исключено, что кто-то просто боится перемен и опасается за вас.

Возможны конфликты в семье. Избежать их Близнецы смогут, если вовремя подумают о компромиссе.

Источник: rsute.ru.