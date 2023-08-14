Ангел будет вести за руку: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которых щедро одарит судьба — ждите счастья в августе

Известный астролог Тамара Глоба, прогнозы которой в большинстве случаев оказываются точными, рассказала, для кого этот август станет особенно счастливым.

Эти люди почувствуют, что их словно ведет за руку ангел. Судьба щедро одарит рожденных под созвездиями Стрельца, Козерога и Рыб.

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