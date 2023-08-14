Ангел будет вести за руку: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которых щедро одарит судьба — ждите счастья в августе

Известный астролог Тамара Глоба, прогнозы которой в большинстве случаев оказываются точными, рассказала, для кого этот август станет особенно счастливым.
Эти люди почувствуют, что их словно ведет за руку ангел. Судьба щедро одарит рожденных под созвездиями Стрельца, Козерога и Рыб.
У Стрельцов в семье царит идиллия, одинокие Стрельцы получат шанс встретиться со своей второй половинкой. Именно в августе Стрельцы откроют дверь в новый мир, где их ожидают приятные перемены во всех сферах жизни.
Козерогам придется отстаивать свои позиции. Выбранная тактика окажется единственно верной и выльется в настоящие финансовые потоки. Звезды сулят Козерогам и безоблачную личную жизнь в августе.
Рыбы — настоящие фавориты августа. Их ждут приятные перемены. В жизни Рыб в августе наступит затяжная белая полоса и прозвучит долгожданное признание.
По материалам maguri.ru