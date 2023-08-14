Чтобы стать счастливыми: вот что надлежит сделать в жизни Девам, Весам и Скорпионам — особая миссия по дате рождения

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

У каждого своя миссия и предназначение.

Чтобы стать счастливыми и наладить гармоничные отношения с миром, представителям разных знаков зодиака надлежит выполнять свою особую миссию. Предназначение каждого связано с датой рождения, считают астрологи.

Девы (24 августа 23 сентября). Девы рождены, чтобы наставлять и учить чему-то. Они могут дать важные советы и наставления тем людям, которые сбились с пути.

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Весы (24 сентября 23 октября). Миссия Весов — помогать окружающим налаживать отношения с близкими людьми. Весы — прирожденные дипломаты.

Скорпионы (24 октября —​​​​​​​ 22 ноября). Скорпионы попали на землю с целью раскрывать людей и показывать им то, что видно не сразу. Скорпионы обладают отличной интуицией и могут определить, что человек скрывает от посторонних.

По материалам gurni.ru

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