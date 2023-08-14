Чтобы стать счастливыми: вот что надлежит сделать в жизни Девам, Весам и Скорпионам — особая миссия по дате рождения

Чтобы стать счастливыми и наладить гармоничные отношения с миром, представителям разных знаков зодиака надлежит выполнять свою особую миссию. Предназначение каждого связано с датой рождения, считают астрологи.

Девы (24 августа — 23 сентября). Девы рождены, чтобы наставлять и учить чему-то. Они могут дать важные советы и наставления тем людям, которые сбились с пути.

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