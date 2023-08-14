Только отвергнув часть людей, этот знак достигнет счастья: Глоба — не бойтесь расставаться

Астролог Тамара Глоба рекомендовала Львам безжалостно попрощаться с теми людьми, которые приносят в их жизнь негативные эмоции.

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Не исключено, что эти личности имеют влияние на Львов и в какой-то степени близки с ними. Но настало время перемен и решительных действий.

Данные люди тянут вас только вниз, оторвитесь от них, вы почувствуете, как ваша жизнь наполнится легкостью и счастьем.

Глоба посоветовала Львам в настоящий момент расслабиться и осознать очарование мира, это поможет.

Источник: rsute.ru.