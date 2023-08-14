Какие три знака зодиака вступили в фазу процветания: кардинальные перемены, удача во всем

Во второй половине августа Рыбы, Скорпионы и Львы достигли пика своей удачи, сейчас их жизнь начинает перемены, которые они давно ждали.
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Рыбам Вселенная подарит карьерный рост, повышение профессионального статуса и высокий заработок.
Скорпионы также достигнут желаемых высот на профессиональном поприще. Звезды говорят о налаживании отношений с коллективом. Не исключено, что доброе отношение с начальником перейдет в роман.
Львы обретут редкую харизму, перед которой никто не сможет устоять. На работе и в личной сфере они будут видеть лишь обожание.
Источник: astromeridian.ru.