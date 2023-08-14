Новолуние принесет богатство этим трем знакам зодиака уже после 16 августа: кто обогатится в середине месяца

На третьей неделе августа,16 числа, родится новая Луна в созвездии Льва. Это непростое время для трех знаков зодиака станет периодом удачи и обогащения. Об изобилии в жизни Льва, Водолея и Рыб поведала астролог Людмила Митрохина.

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Львам может повезти как в лотерею, так и на работе – они могут продвинуться по карьерной лестнице вверх или устроиться на высокодоходную должность.

У Водолеев откроется денежный поток, который изрядно улучшит их финансовое положение. Менять работу не надо, достаточно найти подработку, пассивный доход или с 16 по 18 августа прикупить лотерейный билетик.

Новые возможности откроются перед Рыбами. Это перспектива начать с чистого листа в финансовом и карьерном плане.

По материалам сайта Gorodche