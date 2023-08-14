Напряжение достигло предела: что произойдет 15 августа, сообщил Глоба

Астролог Богдан Глоба дал прогноз на третью неделю августа, с 14 по 20 число. Период снова непростой. События этой семидневки потребуют от каждого сразу несколько навыков за раз.

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В общественной сфере доверие к сильным мира сего просаживается, так как будут приниматься сомнительные решения.

К середине недели, когда произойдет Новолуние, затишье обернется стихийным характером. Нахлынут и проблемы с коммуникацией и техникой. 15 августа все и начнется.