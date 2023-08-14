«Обманчивое затишье проявится стихийным характером»: Глоба – про опасности периода с 14 по 20 августа

Астролог Богдан Глоба традиционно дал прогноз на новую неделю. Третья семидневка месяца, с 14 по 20 августа, - это время повышенной активности, взрывных ситуаций и неожиданных маневров во всех жизненных сферах. На небе рождается новая Луна в созвездии Льва, и рядом стоит держать людей инициативных и ярких, которые не теряются в резких поворотах.

На этой неделе события потребуют от каждого применять несколько навыков за раз. и не время пасовать перед трудностями, не все черти так страшны, уверяет Глоба-младший, как их грим.

«В общественной сфере доверие к сильным мира сего просаживается из-за трансляции сомнительных решений. Здесь каждый сам себе голова. Что для одних фиаско, для других открывает новые возможности.

Обманчивое затишье уже к середине недели проявится стихийным характером. В довесок массовые проблемы коммуникаций и с техникой», - предупредил астролог.

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Персонально каждого человека будет поджидать время раскрытия творчества и появления новых идей.

«Разбудите внутреннего художника, поддержите глубинного тенора и не стесняйтесь креативности мышления», - посоветовал Глоба.

В делах и карьере самое время вычленить тех, кто отрывается от коллектива. Проверку следует устроить и себе, так называемый аудит, чтобы, по словам Глобы, к осени не вызвать нездоровый интерес контролирующих органов. А в конце недели ждать деловых предложений и неожиданных партнерств.