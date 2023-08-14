«Время подводить итоги»: в особенный день 14 августа Василиса Володина сделала заявление

Астролог, телеведущая Василиса Володина регулярно оповещает россиян о грядущем, исходя из положения звезд на небе. Эксперт старается даже среди непростых событий и дней изыскивать хорошие новости, о чем сообщает в своем Telegram-канале.

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На этот раз ее предречение касается 14 августа. Второй понедельник месяца – это канун Новолуния. И это особенное время, которое следует провести по-особому.

«Время подводить итоги лунного месяца, а значит меньше активных действий и больше рефлексии. Что из запланированного удалось? Если нет, то почему? Что помешало? Например, есть люди, которые очень много делают, много суетятся, но если взглянуть на их год или два, то движения вперед нет», - объяснила Володина.

Володина подчеркивает: если практика самоанализа войдет в привычку, то отследить мешающие факторы и произвести изменения будет легче.