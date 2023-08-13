Зависит от знака зодиака: что ждет в старости Близнецов, Раков и Львов

То, какой будет старость, зависит от многих составляющих - характера, образования, образа жизни, здоровья. Но нельзя отрицать влияния на преклонные годы и гороскопа. Астрологи уверяют, что дата рождения тоже играет важную роль в том, какими мы будем в зрелые годы.

Достигнув преклонных лет, Близнецы останутся такими же дружелюбными и общительными людьми. Они всегда смогут найти себе компанию по интересам.

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