Предначертано судьбой: какую миссию несут в мир Козероги, Водолеи и Рыбы — все не просто так

Считается, что Водолеи рождены очень креативными и несут важную миссию. Их задача - научить окружающих мыслить нестандартно.

Миссия Рыб - сострадать. От природы Рыбы наделены чутким нравом Их большого сердца хватит на всех.

По материалам gurni.ru