Предначертано судьбой: какую миссию несут в мир Козероги, Водолеи и Рыбы — все не просто так

Астрологи считают, что представители разных знаков зодиака несут разную миссию в этот мир. У каждого свое предназначение, предначертанное судьбой.
Миссия Козерогов - добиваться цели. Их главное качество - упорство. Козероги способны подняться на самые высокие вершины.
Считается, что Водолеи рождены очень креативными и несут важную миссию. Их задача - научить окружающих мыслить нестандартно.
Миссия Рыб - сострадать. От природы Рыбы наделены чутким нравом Их большого сердца хватит на всех.
По материалам gurni.ru