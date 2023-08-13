Предначертано судьбой: какую миссию несут в мир Козероги, Водолеи и Рыбы — все не просто так

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

У каждого есть свое предназначение.

Астрологи считают, что представители разных знаков зодиака несут разную миссию в этот мир. У каждого свое предназначение, предначертанное судьбой.

Миссия Козерогов - добиваться цели. Их главное качество - упорство. Козероги способны подняться на самые высокие вершины.

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Считается, что Водолеи рождены очень креативными и несут важную миссию. Их задача - научить окружающих мыслить нестандартно.

Миссия Рыб - сострадать. От природы Рыбы наделены чутким нравом Их большого сердца хватит на всех.

По материалам gurni.ru

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