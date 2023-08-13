Ситуация обострится: астролог Василиса Володина назвала самый «горячий» день новой недели августа

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале каждую пятницу публикует прогноз на предстоящую неделю.

На этот раз она рассказала, чего ждать от предстоящих семи дней - с 14 по 20 августа.

Неделя, по словам Василисы Володиной, пройдет под знаком Урана. В тренде - все необычное, экстравагантное, реформаторское и технологичное. Назвала Василиса Володина и самый «горячий» день новой недели. Это вторник, 15 августа.

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