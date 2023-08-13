Ситуация обострится: астролог Василиса Володина назвала самый «горячий» день новой недели августа

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале каждую пятницу публикует прогноз на предстоящую неделю.
На этот раз она рассказала, чего ждать от предстоящих семи дней - с 14 по 20 августа.
Неделя, по словам Василисы Володиной, пройдет под знаком Урана. В тренде - все необычное, экстравагантное, реформаторское и технологичное. Назвала Василиса Володина и самый «горячий» день новой недели. Это вторник, 15 августа.
«Ситуации, зародившиеся на прошлой неделе, обостряются, особенно горяч вторник. Здесь и обманы/самообманы, страстные влюбленности, заблуждения до фанатизма, эмоциональные заплывы по темам денег, отношений и недолюбленности. Однако ситуация легче, чем прежде. Во-первых деятельный, критичный и практичный ум в помощь. Если не свой, то ищите вокруг. Во-вторых, начиная со второй половины недели Венера выходит из жарких объятий Солнца, а значит, из ситуаций уходит накал чувств. Остается экстравагантность, креативная энергия, желание удивлять. А это уже гораздо проще реализовать без ущерба психике. Сочиняйте, творите, привносите новые идеи везде, где находитесь», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.