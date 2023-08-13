Ангел одарит улыбкой: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которых ждет счастье и успех во всех сферах жизни

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Кому будет сопутствовать удача.

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз, рассказав, как сложится август для представителей разных знаков зодиака.

Как минимум, трем из них улыбнется ангел и будет сопутствовать удача во всех сферах жизни.

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Родившимся под созвездием Рака звезды сулят повышенное внимание со стороны противоположного пола и продвижение в карьере.

Стрельцам обещано, что они словно откроют для себя двери в новый мир, где их ожидают приятные перемены во всех сферах жизни.

У Козерогов в августе откроется денежный поток. Возможен крупный выигрыш или получение наследства. Особенно притягательными будут Козероги в августе и для противоположного пола.

По материалам maguri.ru

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