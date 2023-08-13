Достигнут апогея: какая участь ждет в старости Стрельцов, Козерогов и Водолеев — все зависит от знака зодиака

Пожилая пара занимается йогой и медитацией. Фото: Global Look Press

Какой будет старость будет у тех, кто родился зимой и в начале весны.

То, как сложится ваша старость, зависит не только от ген, здоровья и образа жизни. Не в последнюю очередь важен и знак зодиака, то есть, дата рождения.

Стрельцы в преклонном возрасте достигнут апогея в своих знаниях и умозаключениях. Они с радостью будут делиться накопленным с молодыми, причем обходясь без нравоучений.

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Для Козерогов в старости начнется вторая молодость. Они с радостью будут узнавать все новое, начнут понимать, ради чего живут на свете.

Водолеи в старости будут наполнять свою жизнь радостными событиями. У них словно откроется второе дыхание. Для них не будет существовать никаких запретов из-за возраста, Водолеи начнут заниматься тем, что им по-настоящему нравится, не взирая на годы.

По материалам gurni.ru

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