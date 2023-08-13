Самая важная миссия: для чего посланы на землю родившиеся осенью — истинное предназначение Дев, Весов и Скорпионов

Астрологи считают, что предназначение человека зависит от его гороскопа. Принадлежность к тому или иному знаку зодиака предопределяет судьбу. Для чего пришли на землю те, кто родился в конце лета и осенью - Девы, Весы и Скорпионы?
У Дев - особая миссия. Они рождены наставлять и учить людей. Девы точно знают, что и когда нужно делать. Девы могут дать важный совет людям, которые сбились с пути или впали в отчаяние.
Миссия Весов - помочь окружающим наладить взаимоотношения с близкими, помирить их. Научить обрести гармонию с самими собой. Весы по природе хорошие дипломаты, им удается находить общий язык со всеми.
Скорпионам выпала самая важная и интересная миссия. Они пришли на землю, чтобы раскрывать людей и показывать им то, что не видят другие.
По материалам gurni.ru