Глоба озвучила знак — главного бедолагу августа: конфликт с начальником, огромные убытки

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Львам в эти дни придется крайне тяжело. Неудача за неудачей будут преследовать представителей зодиакальной системы
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Львы будут иметь проблемы в профессиональном плане – работа будет идти тяжело и толку от нее окажется немного.
Высок риск финансовых потерь и убытков, конфликтов с начальством и коллегами. Это сильно подкосит горделивых Львов.
Вместе с тем с близкими людьми у Львов ожидается гармоничное взаимодействие, романтические чувства будут литься через край.
Источник: rsute.ru.