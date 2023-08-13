Три главных везунчика сентября: Вселенная поможет этим знакам — деньги и любовь потоком

Ракам, Весам и Львам несказанно будет вести в сентябре этого года. Под влиянием планет они смогут достичь многого. Сама Вселенная даст им свое благословение на улучшение качества жизни, пополнения души любовью, а кошельки деньгами.

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Львам будет особенно везти с деньгами. Их карьера пойдет на взлет, финансовые потоки расширятся, возможны выгодные контракты и вложения.

Рыбы добьются многих побед. Удача им будет сопутствовать в личной жизни, в создании полезных коммуникаций, партнерства, в деловой среде.

Весы, прежде всего, смогут победить своих внутренних демонов. После чего обретут осознанность и понимание того, куда им следовать дальше. Отсюда поступят и деньги, и любовь, и счастье в будущем.

Источник: astromeridian.ru