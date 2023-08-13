Главный денежный фаворит Вселенной определен: через 18 дней ваша жизнь преобразится

В сентябре Львы станут настоящими денежными фаворитами Вселенной. Она будет способствовать им в достижении финансовых целей, поможет в построении карьеры, в делах, в заключении сделок и контрактов.
Также космос порадует Львов везением. Не исключено, что кое-кому деньги приплывут просто так - в виде подарка, наследства, выигрыша.
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Достаток у Львов будет настолько мощным, что они смогут не только сами порадоваться этой жизни, но и оставить кое-что своим потомкам, а также выгодно инвестировать и получать пассивных доход всю оставшуюся жизнь.
Источник: astromeridian.ru