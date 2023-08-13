Человек из прошлого повернет жизнь этого знака на 180 градусов: время сюрпризов ждет вас

Для Близнецов настало время неожиданных событий. Встреча с человеком из прошлого может привести к волнующей новости или классному предложению, которое повернет их жизнь на 180 градусов.

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Близнецы должны быть готовы к переменам и открыты для новых идей. Возможно, именно эта встреча станет отправной точкой к чему-то очень важному, к тому, о чем эти люди мечтали давно.

В настоящий момент Близнецы не должны упускать шанса, который им дарует Вселенная, а посему внимательно относиться к тем, кто оказывается рядом.

Источник: rsute.ru.