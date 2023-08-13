Только один знак ждет фееричный финансовый взлет до 20 августа: определен счастливчик

Тельцам с 14 по 20 августа Вселенная будет благоприятствовать в финансовых вопросах. В этот период представителям зодиакальной системы нужно решить все денежные вопросы, которые ранее назрели.

Они могут смело браться за любые сделки и подписание договоров, совершать крупные покупки, удача будет на их стороне.

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Возможно, в это время у них откроются глаза на то, куда вложить средства, чтобы получить хорошую прибыль, они поймут, откуда взять большой доход.

Источник: rsute.ru.