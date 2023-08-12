Денежный прорыв! Глоба назвала главного богача сентября - судьбоносный успех

Астролог Тамара Глоба спрогнозировала, что в сентябре огромные деньги свалятся на Овнов. По ее мнению, представители этого созвездия смогут сорвать денежный куш и причем его еще приумножить.

«Овны могут рассчитывать на внушительный денежный прорыв. Появится возможность приобрести крупную покупку - даже недвижимость», - заявила она.

Глоба подчеркнула, что Овны много месяцев работали как проклятые. Судьба в итоге решила сделать им щедрый подарок.

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