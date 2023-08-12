Кто получит прибыль 12 августа, разъяснил Глоба: приготовьтесь озолотиться

Неделя необъяснимой агрессии, как ее назвал астролог Богдан Глоба, подходит к концу. Она проверяет на прочность каждого, и даже в выходные расслабляться не стоит, судя по астропрогнозу эксперта.

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В субботу, 12 августа, самое время заняться бытом и стройкой. Силы лучше объединить с родными и близкими, так результат будет лучше. И стоит держать карман шире тем, кто честно и хорошо потрудился на протяжении всей недели.

«Суббота призывает объединить усилия с родственниками и близкими партнерами. День удачен для строительства и бытовых вопросов.

Прибыль для тех, кто упорно трудился на неделе», - рассказал про грядущий день астролог.

А вот воскресенье прекрасно подойдет для творчества. Также Глоба- младший советует 13 августа не рубить с плеча и быть добрее к окружающим вас людям.