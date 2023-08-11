Покорят все вершины: какую миссию выполняют в жизни Козероги, Водолеи и Рыбы — высшее предназначение

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

У каждого свое предназначение в жизни.

Астрологи утверждают, что у людей, родившихся под разными знака зодиака, — разная миссия и предназначение в жизни.

Какую же миссию выполняют Козероги, Водолеи и Рыбы, то есть те, кто родился зимой и в начале весны.

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Козероги упорны, их миссия — добиваться и покорять самые высокие вершины.

Водолеи призваны научить людей не мыслить шаблонами и стереотипами. Водолеям даже под силу изменить будущее с помощью своих гениальных идей.

Чуткие и сентиментальные Рыбы нужны для сострадания. Рыбы, как никто другие, умеют поддерживать и сочувствовать.

По материалам gurni.ru

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