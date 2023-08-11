Покорят все вершины: какую миссию выполняют в жизни Козероги, Водолеи и Рыбы — высшее предназначение

Козероги упорны, их миссия — добиваться и покорять самые высокие вершины.

Водолеи призваны научить людей не мыслить шаблонами и стереотипами. Водолеям даже под силу изменить будущее с помощью своих гениальных идей.

Чуткие и сентиментальные Рыбы нужны для сострадания. Рыбы, как никто другие, умеют поддерживать и сочувствовать.

По материалам gurni.ru