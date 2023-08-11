Усиление денежного потока: три знака зодиака, которым обещаны материальные блага и поступления в конце августа — Тамара Глоба

Циферблат с изображением знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Кто улучшит свое материальное положение.

Астролог Тамара Глоба сделала финансовый прогноз на август для представителей разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, удачной вторая половина и финал последнего месяца лет будет для тех, кто родился под созвездиями Овна, Льва и Весов.

Звезды обещают Овнам перемены в профессиональной деятельности. В конце августа будет наблюдаться усиление денежного потока.

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Львы в августе смогут реализовать самые смелые бизнес-идеи. Самым активным Львам откроется денежный поток, который не иссякнет до конца года.

Весы проявят рвение в работе, начальство это заметит и оценит по достоинству в виде повышенных финансовых выплат.

По материалам maguri.ru

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