Будет ли вторая молодость? Какая участь ждет в старости Стрельцов, Козерогов и Водолеев

Хотите узнать о своей участи на склоне лет? Изучайте гороскоп. Астрологи убеждены, что жизнь в старости зависит не только от ген, здоровья, но и от знака зодиака.

Стрельцы с годами превратятся в философов и рассказчиков. Окружающие будут рады их послушать, поскольку Стрельцы будут делать все в легкой, ненавязчивой манере.

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