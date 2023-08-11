Будет ли вторая молодость? Какая участь ждет в старости Стрельцов, Козерогов и Водолеев

Пожилая пара в парке. Фото: Global Look Press

То, как вы проведете старость, зависит и от знака зодиака.

Хотите узнать о своей участи на склоне лет? Изучайте гороскоп. Астрологи убеждены, что жизнь в старости зависит не только от ген, здоровья, но и от знака зодиака.

Стрельцы с годами превратятся в философов и рассказчиков. Окружающие будут рады их послушать, поскольку Стрельцы будут делать все в легкой, ненавязчивой манере.

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У Козерогов в старости начнется настоящая вторая молодость. Они станут четче понимать, ради чего живут и обретут новые для себя смыслы.

Водолеи - люди вне возраста. Им непонятно, что значит - быть пожилым человеком. Водолеи будут заниматься тем, чем им нравится, не взирая на преклонные годы.

По материалам gurni.ru

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