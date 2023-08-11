Любовь и романтическое приключение: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым август запомнится безудержной страстью

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, кому из знаков зодиака предстоит пережить бурю любовных страстей и эмоций в августе.
Месяц пройдет под знаком страсти и всепоглощающего чувства для Близнецов, Стрельцов и Козерогов.
Близнецы в августе могут пережить не один короткий, но страстный роман. На горизонте появятся люди из прошлого, которые принесут не только эмоциональную, но и финансовую пользу.
Семейных Стрельцов ждет идиллия в любви, а одинокие могут встретить человека, с которым впоследствии создадут крепкую семью.
Одинокие Козероги в августе настроены игриво и жаждут романтических приключений. Для семейных Козерогов с новой стороны откроется вторая половинка.
По материалам maguri.ru