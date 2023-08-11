Любовь и романтическое приключение: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым август запомнится безудержной страстью

Близнецы в августе могут пережить не один короткий, но страстный роман. На горизонте появятся люди из прошлого, которые принесут не только эмоциональную, но и финансовую пользу.

Семейных Стрельцов ждет идиллия в любви, а одинокие могут встретить человека, с которым впоследствии создадут крепкую семью.

Одинокие Козероги в августе настроены игриво и жаждут романтических приключений. Для семейных Козерогов с новой стороны откроется вторая половинка.

По материалам maguri.ru