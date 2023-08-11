Их участь известна: какой будет старость Овнов, Тельцов и Близнецов — что станет с этими знаками зодиака на склоне лет

Какая участь ждет людей на склоне лет, зависит от многих факторов, в том числе и от того, под каким созвездием они родились. Знак зодиака играет не последнюю роль в том, как вы проведете остаток жизни.

Овны до последнего не будут сдавать позиций. Активность и еще раз активность — девиз Овнов. Лыжи, бег, походы, велосипед, прогулки, зарядка по утрам — вот из чего будет состоять жизнь Овнов в старости. Если же обнаружатся препятствия для этих занятий, Овны будут нервничать.

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