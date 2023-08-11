Их участь известна: какой будет старость Овнов, Тельцов и Близнецов — что станет с этими знаками зодиака на склоне лет

Какая участь ждет людей на склоне лет, зависит от многих факторов, в том числе и от того, под каким созвездием они родились. Знак зодиака играет не последнюю роль в том, как вы проведете остаток жизни.
Овны до последнего не будут сдавать позиций. Активность и еще раз активность — девиз Овнов. Лыжи, бег, походы, велосипед, прогулки, зарядка по утрам — вот из чего будет состоять жизнь Овнов в старости. Если же обнаружатся препятствия для этих занятий, Овны будут нервничать.
Тельцы к старости накопят денег, но заставить Тельцов их тратить — задача сложная. Если вдруг в преклонном возрасте Тельцы останутся без сбережений, они будут злыми и раздражительными.
Близнецы до последнего останутся общительными и дружелюбными людьми. Они всегда найдут себе компанию по интересам и будут проводить время с ней.
По материалам gurni.ru