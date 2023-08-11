Особая миссия этих знаков зодиака: для чего пришли на землю Львы, Девы и Весы — несут счастье и мир другим

Астрологи уверяют, что у каждого знака зодиака есть свое предназначение. С какой же миссией пришли на землю Львы, Девы и Весы?
Львы, как правило, артистичны и харизматичны. Призвание Львов — сцена, а миссия — творить и заряжать позитивом всех, кто их окружает.
Миссия Дев — наставлять и учить людей чему-то. Выполняя свое предназначение, Девы часто раздают советы людям, которые сбились с пути.
Миссия Весов — примирять. Весы способны помочь окружающим наладить отношения с близкими.
Таким образом, миссия этих трех знаков зодиака — нести мир, счастье и гармонию.
По материалам gurni.ru