Ангел будет держать за руку: Тамара Глоба указала на знаки зодиака, которые обретут истинное счастье уже в августе

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, назвала настоящих счастливчиков ближайших августовских дней.

Эти люди почувствуют, будто сам ангел-хранитель держит их за руку.

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Весы помогут близким, решив наболевшие вопросы. Обещаны удачи в дороге. У Водолеев успешно пойдут любые дела, если настрой на них будет позитивным.

Тельцы получат истинное удовольствие от общения с близкими. Обязательно посвятите в выходные время родным людям.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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