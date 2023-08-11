Ангел будет держать за руку: Тамара Глоба указала на знаки зодиака, которые обретут истинное счастье уже в августе

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, назвала настоящих счастливчиков ближайших августовских дней.
Эти люди почувствуют, будто сам ангел-хранитель держит их за руку.
Весы помогут близким, решив наболевшие вопросы. Обещаны удачи в дороге. У Водолеев успешно пойдут любые дела, если настрой на них будет позитивным.
Тельцы получат истинное удовольствие от общения с близкими. Обязательно посвятите в выходные время родным людям.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»