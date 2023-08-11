Определен знак, который в начале осени станет миллионером: денежный куш обеспечен

Сентябрь 2023 года станет невероятным для людей, которые родились под знаком Льва. Эти люди обретут финансовую везучесть в начале осени.

Не исключено, что кое-кто заработает или выиграет целые миллионы, так сулят звезды.

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Львам светит удача в карьере, вероятен быстрый взлет, неожиданное повышение статуса.

Не исключена смена работы на более высокооплачиваемую. Также звезды советуют Львам инвестировать средства, поскольку в данном русле тоже будет помощь Вселенной.

А кто-то из Львов просто выиграет в лотерею или в какой-то игре.

Источник: astromeridian.ru